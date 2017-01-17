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Зденек Земан: "Я не поеду работать в Китай, у меня хватает денег на еду"

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Чешский специалист Зденек Земан подчеркнул, что не примет предложение из Китая, даже если оно будет выгодным для него. Тренер известен по свой работе в Италии, где он возглавлял более десяти разных команд. Кроме того, работал с "Фенербахче" и "Црвеной Звездой". Последним его клубом был швейцарский "Лугано".

- У меня не было никаких предложений из Китая, - приводит Football Italia слова Земана. - Но даже если бы такое поступило, я бы его не принял. У меня достаточно денег, чтобы купить себе еду. Могу ли я вернуться к тренерской работе? У меня было несколько предложений. Но я хочу найти команду, где президент не будет лезть в мою работу. Сейчас таких клубов немного.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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