Зденек Земан: "Я не поеду работать в Китай, у меня хватает денег на еду"

Чешский специалист Зденек Земан подчеркнул, что не примет предложение из Китая, даже если оно будет выгодным для него. Тренер известен по свой работе в Италии, где он возглавлял более десяти разных команд. Кроме того, работал с "Фенербахче" и "Црвеной Звездой". Последним его клубом был швейцарский "Лугано".

- У меня не было никаких предложений из Китая, - приводит Football Italia слова Земана. - Но даже если бы такое поступило, я бы его не принял. У меня достаточно денег, чтобы купить себе еду. Могу ли я вернуться к тренерской работе? У меня было несколько предложений. Но я хочу найти команду, где президент не будет лезть в мою работу. Сейчас таких клубов немного.