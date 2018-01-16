Загадка от "Брюгге" и Габулова: чей флаг на левой бутсе вратаря

"Брюгге" в Твиттере опубликовал фотографию бутс нового вратаря команды Владимира Габулова. Бельгийский клуб предложил болельщикам попробовать угадать, какой флаг, помимо российского, украшает экипировку голкипера.

Поклонники команды предложили множество разных вариантов, среди которых были Финляндия (!), Белоруссия (!), Грузия (!) и Северная Осетия. Похоже, нижняя часть, которая должна быть желтой, чуть стерлась или неправильно отобразилась на снимке. Возможно, это ввело часть болельщиков "Брюгге" в заблуждение.

Ближайший матч "Брюгге" состоится сегодня, 16 января. Клуб российского голкипера в 1/4 финала Кубка Бельгии встретится с "Шарлеруа". Сам Габулов не сможет дебютировать в этой игре, поскольку первоначально она должна была состояться 13 декабря прошлого года, но была перенесена из-за погоды. По регламенту турнира в перенесенном матче могут сыграть только те футболисты, кто был в заявке месяц назад.

Седина в Бельгию. Габулов в "Брюгге" – что это такое