Габулов не вправе сегодня играть за "Брюгге". Вратарь пропустит кубковый матч

Российский вратарь Владимир Габулов, в январе перешедший из тульского "Арсенала" в "Брюгге", не сможет сегодня дебютировать в составе своей новой команды. Бельгийскому клубу предстоит провести четвертьфинальный матч Кубка страны с "Шарлеруа", в котором ни один из новичков не вправе принять участие.

Дело в том, что первоначально игра должна была состояться 13 декабря прошлого года. Однако ее пришлось перенести из-за погодных условий – сильнейшего ливня. При этом по регламенту турнира в перенесенном матче могут сыграть только те футболисты, кто был в заявке месяц назад.

Помимо Габулова кубковую встречу сегодня пропустят еще два новых игрока "Брюгге" – хорватский защитник Иван Томечак и сенегальский форвард Крепен Диатта.

Тем временем состоялась жеребьевка полуфинала турнира. Победитель пары "Брюгге" – "Шарлеруа" 31 января и 8 февраля встретится со "Стандардом".

Чемпионат Бельгии, приостановленный на новогодние каникулы 28 декабря, возобновится сегодня – перенесенным матчем "Остенде" - "Генк". А лидер турнира "Брюгге" первую игру проведет 21 января – в гостях против "Антверпена". В этой встрече Габулов уже сможет выйти на поле. (Илья АНДРЕЕВ, Александр БОБРОВ)