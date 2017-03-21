Ян Дюрица: "Не люблю оценивать себя, лучшим в прошлом году был Хамшик"

Защитник "Трабзонспора" и сборной Словакии Ян Дюрица считает, что лучшим игроком страны в прошлом году должен стать полузащитник "Наполи" Марек Хамшик. Себя же он оценивать отказался. Сегодня состоится церемония, на которой будет объявлен победитель. В число претендентов кроме Дюрицы и Хамшика также вошли полузащитник "Зенита" Роберт Мак и защитник Томаш Губочан, покинувший "Динамо" прошлым летом.

- Не люблю оценивать себя, пусть это делают другие, - цитирует Sportky Дюрицу. - На мой взгляд, сейчас Хамшик является лучшим. Марек проводит отличный сезон, и он был одним из лучших игроков сборной Словакии.

Мак, Губочан и Дюрица претендуют на звание игрока года в Словакии