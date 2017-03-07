Мак, Губочан и Дюрица претендуют на звание игрока года в Словакии

21 марта в Братиславе будет объявлено имя лучшего футболиста Словакии по итогам 2016 года. Как сообщает pravda.sk, на почетное звание претендует полузащитник "Зенита" Роберт Мак, который перебрался в российскую команду прошлым летом, а также Ян Дюрица и Томаш Губочан, покинувшие перед текущим сезоном московские "Локомотив" и "Динамо" соответственно и выступающие ныне за "Трабзонспор" и "Марсель".

Кроме того, в число претендентов вошли Марек Хамшик ("Наполи", Италия), Матуш Козачик ("Виктория", Чехия), Юрай Куцка ("Милан", Италия) Петер Пекарик ("Герта", Германия), Милан Шкриньяр ("Сампдория", Италия), Мартин Шкртел ("Фенербахче", Турция) и Владимир Вайсс ("Аль-Гарафа", Катар).