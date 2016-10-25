Вячеслав Грозный: "В Тбилиси мне работать интересно. А из России никто не звал"

Новый главный тренер тбилисского "Динамо" Вячеслав Грозный рассказал "СЭ" о своем назначении. Специалист отметил, что его контракт с грузинским клубом рассчитан на три года по схеме "1+2".

- 1 июля закончился мой контракт с "Говерлой", после были предложения из ряда стран. Из России меня не звали, - сказал Грозный. - Когда возник вариант с "Динамо", то мне стало интересно - большой клуб с прекрасными традициями. Игроки подходят под мой стиль работы - комбинационный и атакующий футбол.

- Согласились сразу?

- Была договоренность, что начну работу с 1 января. Сезон закончится, "Динамо" практически потеряло шансы на чемпионство. Но после последнего поражения в турнире от текущего лидера тренер был уволен. Пришлось начинать работу раньше.

- Ваш контракт рассчитан на сколько лет?

- На три, по системе "1+2". (Сергей АСТАХОВ)

Вячеслав Грозный возглавил тбилисское "Динамо"