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Вячеслав Грозный возглавил тбилисское "Динамо"

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Бывший тренер "Спартака", также известный по работе в "Тереке", Вячеслав Грозный назначен главным тренером тбилисского "Динамо". Об этом стало известно на пресс-конференции с участием руководства клуба. Контракт с 60-летним специалистом подписан по схеме "1+2".

Пост рулевого команды стал вакантным месяц назад, после того как руководство клуба отправило в отставку словацкого наставника Юрая Ярабека. Последним местом работы Грозного была "Говерла". Украинец возглавлял ужгородцев с 2013 года до расформирования клуба этим летом.

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