Виллаш-Боаш рассказал о причинах участия в ралли "Дакар-2018"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш сказал, что страсть к автоспорту ему привил его дядя. В конце ноября пресс-служба многодневки "Дакар-2018" подтвердила участие портуагльского специалиста в соревнованиях, которые стартуют 6 января в Перу.

Напомним, с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го 40-летний специалист возглавлял "Шанхай Шанган".

- Гонки - это семейное дело, - цитирует BBC Виллаш-Боаша. - Мой дядя два раза участвовал в "Дакаре". Из-за этого у меня возникла страсть к автоспорту.

Я вернусь в футбол, но пока хочу попробовать себя в том, что мне нравится. Моя карьера - это моя карьера. Я все еще хочу добиться кое-чего в футболе. Я намерен вернуться в Европу. Я изучу варианты и приму решение.

Ранее Виллаш-Боаш сообщил, что хотел бы попробовать свои силы в Испании, Италии, Германии или Франции.