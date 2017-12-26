23:23 26 декабря | Футбол — "Пас из-за границы"

Виллаш-Боаш хочет поработать в Испании, Италии, Германии или Франции

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Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш подчеркнул, что хочет в будущем возглавить клуб одной из четырех стран "большой пятерки". Португальский специалист в 2016 и 2017 году работал в китайском "Шанхай Шанган". "Зенит" он возглавлял с 2014 по 2016 год, также в его карьере были португальские "Академика" и "Порту" и английские "Челси" и "Тоттенхэм".

- Моя цель - вернуться в Европу в один из сильнейших чемпионатов, - цитирует O Jogo Виллаш-Боаша. - Я не хочу возвращаться в Португалию. Испания, Италия, Германия или Франция - вот те чемпионаты, в которых я хотел бы попробовать свои силы. Контакты с клубами есть, но предложений еще не поступало.

"Бенфика" или "Спортинг"? Никогда. Профессионализм никогда не перевесит страсть, которую я испытываю к "Порту".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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hant64

Дальше Африки тебя не пустят, размечтался.

03:00

Пёс

вначале в Халл Сити тогда придётся отпахать

02:05