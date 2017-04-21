17:58 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Ван Бастен забил гол в падении через себя

0
0
0
0

Бывший нападающий сборной Голландии Марко ван Бастен продемонстрировал, что не разучился забивать в падении через себя. Трехкратный обладатель "Золотого мяча" в своем "Твиттере" опубликовал видео, которое подписал: "Невозможно разучиться кататься на велосипеде. Также невозможно разучиться пробивать "удар велосипедом". Хотя порой получалось исполнить его лучше".

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий