Ван Бастен забил гол в падении через себя

Бывший нападающий сборной Голландии Марко ван Бастен продемонстрировал, что не разучился забивать в падении через себя. Трехкратный обладатель "Золотого мяча" в своем "Твиттере" опубликовал видео, которое подписал: "Невозможно разучиться кататься на велосипеде. Также невозможно разучиться пробивать "удар велосипедом". Хотя порой получалось исполнить его лучше".

You never forget how to ride a bicycle 🚴🏻Neither you forget how make a bicycle kick ⚽️(although there were times this went better 😂) pic.twitter.com/hUajzJWZN3 – Marco van Basten (@MarcoVanBasten) 21 апреля 2017 г.