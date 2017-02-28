Вальке подал апелляцию в CAS на 10-летнюю дисквалификацию

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА об отстранении его от любой футбольной деятельности на 10 лет, информирует официальный сайт суда.

Ранее дисквалификация 55-летнего функционера уже была сокращена апелляционным комитетом ФИФА с 12 до 10 лет. Отмечалось, что при первоначальном отстранении не были в должной мере учтены все смягчающие обстоятельства.

Напомним, что Вальке был дисквалифицирован за злоупотребление должностными полномочиями и финансовые махинации. Чиновник, занимавший пост генерального секретаря с 2007 года, подозревался в нелегальных продажах билетов на чемпионат мира 2014 года в Бразилии, но своей вины не признал.

Также он проходил соучастником по делу о коррупции, связанному с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. 9 января 2016 года Вальке был уволен со своего поста.