Вальке подал апелляцию в CAS на 10-летнюю дисквалификацию

Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА об отстранении его от любой футбольной деятельности на 10 лет, информирует официальный сайт суда.
Ранее дисквалификация 55-летнего функционера уже была сокращена апелляционным комитетом ФИФА с 12 до 10 лет. Отмечалось, что при первоначальном отстранении не были в должной мере учтены все смягчающие обстоятельства.
Напомним, что Вальке был дисквалифицирован за злоупотребление должностными полномочиями и финансовые махинации. Чиновник, занимавший пост генерального секретаря с 2007 года, подозревался в нелегальных продажах билетов на чемпионат мира 2014 года в Бразилии, но своей вины не признал.
Также он проходил соучастником по делу о коррупции, связанному с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. 9 января 2016 года Вальке был уволен со своего поста.
Ботаникум
Брат Жером, не парься, ибо твоё место у футбольной "КОРМУШКИ" уже ЗАНЯТО и отдавать тебе его НИКТО НЕ НАМЕРЕН, даже, если ты ПОЧТИ НЕ ВИНОВАТ, в чём я лично СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ.
17:34