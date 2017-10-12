Бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) француз Жером Вальке отверг обвинения прокуратуры Швейцарии. Экс-чиновник, а также президент "ПСЖ" Насера Аль-Хелаифи подозреваются в мошенничестве, подделке документов и подкупе частных лиц.

- Вальке покинул офис прокуратуры Швейцарии. Там он провел весь день, - цитирует AFP адвоката Стефана Секкалди. - Он был заключен под стражу. Вальке отвергает все обвинения в свой адрес.

Как отмечалось ранее, Вальке за взятку продал Аль-Хелаифи теле- и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира 2018 - 2030 годов для ряда стран.

Напомним, Вальке был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет по обвинению в причастности к коррупционному делу. Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне он подал 28 февраля.

Вальке был генсеком ФИФА с 2007 года. Уволен он был 9 января. Вальке проходил соучастником по делу о получении ЮАР права на проведение ЧМ-2010, а также подозревался в незаконной перепродаже билетов ЧМ-2014.