В Уругвае болельщик одолжил вратарю "Пеньяроля" свою футболку. Видео

Матч 14-го тура уругвайской примеры между "Пеньяролем" и "Прогресо" оказался под угрозой срыва, когда судьи обнаружили, что голкипер "Пеньяроля" Кевин Доусон собирается играть в черной футболке. Поскольку форма арбитров была такого же цвета, они потребовали, чтобы клуб заменил вратарскую экипировку, но выяснилось, что футболок другой расцветки у "черно-золотых" нет.

На помощь пришел болельщик "Пеньяроля", который сидел на трибуне во вратарском свитере своей любимой команды оранжевого цвета с "единицей" на спине. Без всяких раздумий он отдал его Доусону и вернулся на свое место.



Подвиг фаната не оценили судьи - посовещавшись и решив не создавать опасный прецедент, они переоделись в лазурные майки и разрешили Доусону остаться в черном. Настрой вратаря и команды эта заминка не сбила - "Пеньяроль" одержал минимальную победу 1:0. (Егор БЫЧКОВ)