УЕФА выразил соболезнования после давки на стадионе в Анголе

УЕФА на своем официальном сайте выразил соболезнования родным погибших в давке на стадионе в Анголе. В результате инцидента пострадали 76 человек, 17 из которых погибли. Трагедия произошла из-за того, что болельщики пытались прорваться в закрытые ворота стадиона в городе Уиге на севере Анголы. Власти страны начали расследование этой трагедии.

"УЕФА хотел бы выразить свою солидарность с Федераций футбола Анголы после трагической давки, которая произошла на стадионе в Уиге прошлой ночью, - отметил президент УЕФА Александер Чеферин. - Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших".