УЕФА будет работать над восстановлением финансового баланса между клубами

Президент УЕФА Александер Чеферин во время конгресса организации, который прошел в Братиславе, сказал, что клубный футбол в Европе нуждается в пристальном внимании. Глава союза отметил, что будет работать над восстановлением определенного баланса между богатыми и менее обеспеченными командами.

- Благодаря Лиге наций УЕФА мы, кажется, вышли на правильный путь в области соревнований для национальных сборных. Но клубный футбол по-прежнему требует нашего пристального внимания, - цитирует официальный сайт УЕФА слова Чеферина. Я не могу вам обещать звезду с неба. Я не волшебник и не политик.

Я буду бороться изо всех сил, чтобы принять меры по восстановлению определенного баланса, но я не могу утверждать, будто это приведет к тому, что такие клубы, как "Стяуа" или "Црвена Звезда", следующими увидят свои имена на трофее Лиги чемпионов. Моя обязанность - быть реалистом.

Многие считают, что УЕФА - образец среди спортивных организаций в Европе. Мы лидируем. Но это не повод почивать на лаврах. Наоборот, мы должны ставить перед собой еще более высокие цели. Мы понимали, что политика изолированности - это симптом слабости и неспособности, что с будущими вызовами можно бороться только через открытость, обмен идеями и общий диалог. Мы должны перераспределять. Больше. И по-новому. УЕФА - не банк. Мы - ассоциация ассоциаций, основная цель которых - содействие развитию футбола в Европе.