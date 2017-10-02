У экс-защитника "Арсенала" Эбуэ диагностирован ВИЧ

Бывший защитник "Арсенала" Эммануэль Эбуэ во время прохождения медобследования для подписания контракта с кипрским клубом АЕЛ сдал положительный тест на ВИЧ, сообщает Goal. Агент ивуарийца Текин Беринчи на прошлой неделе сообщал, что футболисту необходима медицинская помощь, не уточнив, о каком заболевании идет речь.

- Это правда, - написал Беринчи. - У Эммануэля проблемы со здоровьем. Он отправится в Англию. Там мы посмотрим, насколько все серьезно.

Напомним, последним клубом в карьере Эбуэ был "Сандерленд". Защитник разорвал контракт с командой премьер-лиги весной прошлого года. Ранее ивуариец выступал за "Беверен", "Арсенал" и "Галатасарай".