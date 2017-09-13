Тренер "Шанхай Шеньхуа" вывел из состава Тевеса и Гуарина из-за лишнего веса

Новый главный тренер "Шанхай Шеньхуа" Ву Цзиньсу рассказал о том, что нападающий Карлос Тевес и полузащитник Фреди Гуарин не будут играть в ближайших матчах. По его словам, оба футболиста имеют проблемы с лишним весом.

- Тевес не готов физически и не будет играть, - цитирует Sky Цзиньсу. - У него лишний вес, как и у Гуарина. Я несу ответственность за команду и результат. Если кто-то не может играть, то он не будет включен в заявку.