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14:57 | Футбол — "Пас из-за границы"

Тренер "Шанхай Шеньхуа" вывел из состава Тевеса и Гуарина из-за лишнего веса

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Новый главный тренер "Шанхай Шеньхуа" Ву Цзиньсу рассказал о том, что нападающий Карлос Тевес и полузащитник Фреди Гуарин не будут играть в ближайших матчах. По его словам, оба футболиста имеют проблемы с лишним весом.

- Тевес не готов физически и не будет играть, - цитирует Sky Цзиньсу. - У него лишний вес, как и у Гуарина. Я несу ответственность за команду и результат. Если кто-то не может играть, то он не будет включен в заявку.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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minya

а зачем им играть?))) тевес самый высокооплачиваемый игрок на планете, ему не зачем играть, бабло и так капает

15:34