Трамп отменил прием в Белом доме для чемпионов НФЛ

Президент США Дональд Трамп отменил прием в Белом доме для "Филадельфии", которая стала чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ). Традиционный прием не пройдет из-за отказа большинства игроков команды принять приглашение главы государства.
Напомним, что первоначальной причиной конфликта стала формальное "неуважение" игроков НФЛ к гимну страны – во время его исполнения перед матчами игроки вставали на колено, поднимали сжатый кулак или оставались в раздевалке в знак протеста. Первым стал игрок "Сан-Франциско" Колин Коперник, который встал на колено, выражая недовольство действиями полиции по отношению к темнокожему населению. Отметим, что подобную форму протеста позже стали пропагандировать и другие футболисты. Ранее в мае этого года руководство Лиги и боссы клубов договорились штрафовать игроков за такое поведение.
- Команда "Филадельфия Иглз" была приглашена в Белый дом, - написал в своем Твиттере Трамп. - К сожалению, только небольшое число игроков решило прийти, поэтому мы отменяем визит. Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна - это неуважение к нашей стране, так же как и вставание на колено. Извините.
Напомним, в финале НФЛ, который состоялся в феврале, "Филадельфия" обыграла "Нью-Инглэнд" (41:33) и выиграла Супербоул.
The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июня 2018 г.