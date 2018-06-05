Трамп отменил прием в Белом доме для чемпионов НФЛ

Президент США Дональд Трамп отменил прием в Белом доме для "Филадельфии", которая стала чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ). Традиционный прием не пройдет из-за отказа большинства игроков команды принять приглашение главы государства.

Напомним, что первоначальной причиной конфликта стала формальное "неуважение" игроков НФЛ к гимну страны – во время его исполнения перед матчами игроки вставали на колено, поднимали сжатый кулак или оставались в раздевалке в знак протеста. Первым стал игрок "Сан-Франциско" Колин Коперник, который встал на колено, выражая недовольство действиями полиции по отношению к темнокожему населению. Отметим, что подобную форму протеста позже стали пропагандировать и другие футболисты. Ранее в мае этого года руководство Лиги и боссы клубов договорились штрафовать игроков за такое поведение.

- Команда "Филадельфия Иглз" была приглашена в Белый дом, - написал в своем Твиттере Трамп. - К сожалению, только небольшое число игроков решило прийти, поэтому мы отменяем визит. Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна - это неуважение к нашей стране, так же как и вставание на колено. Извините.

Напомним, в финале НФЛ, который состоялся в феврале, "Филадельфия" обыграла "Нью-Инглэнд" (41:33) и выиграла Супербоул.