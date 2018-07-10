Торрес стал игроком японского "Саган Тосу"

Нападающий Фернандо Торрес был официально представлен в качестве игроко японского клуба "Саган Тосу", сообщается в официальном Твиттере клуба. Японская команда была одной из первых, проявивших интерес к 34-летнему испанцу.
Ранее сообщалось, что зарплата нападающего составит около 6 миллионов евро в год.
Отметим, что Торрес стал вторым испанцем, который перешел этим летом в японский чемпионат. Ранее игроком "Виссел Кобе" стал Андрес Иньеста.
С 2016 по 2018 годы Торрес выступал за "Атлетико", с которым стал победителем Лиги Европы.
／– サガン鳥栖公式 (@saganofficial17) July 10, 2018
Welcome to #sagantosu 👏
＼#elnino #fernandotorres 🔴⚪has decided to join us 🔵⚽
🇪🇸🔜🇯🇵
More details 🔻https://t.co/zxDdxmG8CV pic.twitter.com/feG2CKFNsj