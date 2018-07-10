Торрес стал игроком японского "Саган Тосу"

Нападающий Фернандо Торрес был официально представлен в качестве игроко японского клуба "Саган Тосу", сообщается в официальном Твиттере клуба. Японская команда была одной из первых, проявивших интерес к 34-летнему испанцу.

Ранее сообщалось, что зарплата нападающего составит около 6 миллионов евро в год.

Отметим, что Торрес стал вторым испанцем, который перешел этим летом в японский чемпионат. Ранее игроком "Виссел Кобе" стал Андрес Иньеста.

С 2016 по 2018 годы Торрес выступал за "Атлетико", с которым стал победителем Лиги Европы.