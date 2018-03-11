Технический директор "Витесса": "Рады, что Слуцкий выбрал нас. Он мог пойти куда угодно"

Технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум отметил, что не видит ничего удивительного в назначении россиянина Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. По его словам, это отличный специалист, которого было непросто заполучить.

– У Слуцкого отличная карьера. Он добивался успеха на высоком уровне. именно поэтому мы выбрали его, – цитирует ван Хинтум telegraaf.nl. – Не знаю, почему кто-то удивляется этому решению.

Почему у нас всегда должен быть голландский тренер? Я думаю, полезно хотя бы раз нарушить традицию. Слуцкий работал в России и трижды с ЦСКА становился чемпионом. Он хорошо говорит по-английски и великолепно разбирается в тактике. Не просто так Дик Адвокат положительно отзывается о нем.

Кандидатура Слуцкого была озвучена на собрании руководства. Без связей такое большое имя получить тяжело. И не только потому что это очень дорого. Не сомневайтесь, у этого человека были предложения. Он мог работать где угодно. Мы очень рады, что он выбрал нас.

Напомним, ранее появилась информация, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России согласовал контракт с голландским клубом и летом официально возглавит команду. По данным Omroep Gelderland, соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано на два года.