13:36 | Футбол — "Пас из-за границы"

Технический директор "Витесса": "Рады, что Слуцкий выбрал нас. Он мог пойти куда угодно"

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Технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум отметил, что не видит ничего удивительного в назначении россиянина Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. По его словам, это отличный специалист, которого было непросто заполучить.

 
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– У Слуцкого отличная карьера. Он добивался успеха на высоком уровне. именно поэтому мы выбрали его, – цитирует ван Хинтум telegraaf.nl. – Не знаю, почему кто-то удивляется этому решению.

Почему у нас всегда должен быть голландский тренер? Я думаю, полезно хотя бы раз нарушить традицию. Слуцкий работал в России и трижды с ЦСКА становился чемпионом. Он хорошо говорит по-английски и великолепно разбирается в тактике. Не просто так Дик Адвокат положительно отзывается о нем.

Кандидатура Слуцкого была озвучена на собрании руководства. Без связей такое большое имя получить тяжело. И не только потому что это очень дорого. Не сомневайтесь, у этого человека были предложения. Он мог работать где угодно. Мы очень рады, что он выбрал нас.

Напомним, ранее появилась информация, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России согласовал контракт с голландским клубом и летом официально возглавит команду. По данным Omroep Gelderland, соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано на два года.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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tvorog8088

Слуцкий хочет в середине таблицы Голландского чемпионата побарахтаться, смысл не понятен.

15:41

Edmundo.Baldivieso

То есть Абрамович тут не причем?

15:00

fullerist

Слуцкий как-никак россиянин. А Россия - страна демократическая. Посылают по конкретному адресу, а идешь, куда хочешь. Вот и он. Мог пойти куда угодно, а пошел в "Витесс"

14:45

blue-white!

Технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум отметил, что не видит ничего удивительного в назначении россиянина Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. По его словам, это отличный специалист, которого было непросто заполучить.-----------------------------------------------------------------------------Бггг))) Ага, в очереди стояли Барса, Реал М, Бавария, МС и другие...)))))))))))

14:28

Очень плохой мальчик

Глянул таблицу,Витесс на 6 месте,отставание от лидера 27 очков

14:27

shpasic

не Слуцкий выбрал, а Абрамович выбрал, когда отправить Слуцкого))

14:08

freak

Доктор_Хряк, голландцы, шведы, датчане, норвеги почти все с детства свободно говорят по английски

13:59

марк де фоссен

– У Слуцкого отличная карьера. Он добивался успеха на высоком уровне. именно поэтому мы выбрали его, – цитирует ван Хинтум telegraaf.nl. – Не знаю, почему кто-то удивляется этому решению.--------------------------------------------------------Наивные,тогда вам надо Гинера брать в придачу со Слуцким или заявляться в РФПЛ.

13:58

Serenky25

Повезло вам. Леня Челси отказал. Сказал не могу на место идти живого человека.

13:56

Доктор_Хряк

"Слуцкий работал в России и трижды с ЦСКА становился чемпионом."--------- Голландец не в теме. Он не знает, Что такое ГВК )))

13:56

Доктор_Хряк

Лёня не знает голландский язык. Пока он его выучит, пройдёт год. А пока он будет объяснять жестами и мимикой :)

13:54

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