Технический директор "Витесса": "Рады, что Слуцкий выбрал нас. Он мог пойти куда угодно"

Технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум отметил, что не видит ничего удивительного в назначении россиянина Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. По его словам, это отличный специалист, которого было непросто заполучить.
– У Слуцкого отличная карьера. Он добивался успеха на высоком уровне. именно поэтому мы выбрали его, – цитирует ван Хинтум telegraaf.nl. – Не знаю, почему кто-то удивляется этому решению.
Почему у нас всегда должен быть голландский тренер? Я думаю, полезно хотя бы раз нарушить традицию. Слуцкий работал в России и трижды с ЦСКА становился чемпионом. Он хорошо говорит по-английски и великолепно разбирается в тактике. Не просто так Дик Адвокат положительно отзывается о нем.
Кандидатура Слуцкого была озвучена на собрании руководства. Без связей такое большое имя получить тяжело. И не только потому что это очень дорого. Не сомневайтесь, у этого человека были предложения. Он мог работать где угодно. Мы очень рады, что он выбрал нас.
Напомним, ранее появилась информация, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России согласовал контракт с голландским клубом и летом официально возглавит команду. По данным Omroep Gelderland, соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано на два года.
tvorog8088
Слуцкий хочет в середине таблицы Голландского чемпионата побарахтаться, смысл не понятен.
15:41
Edmundo.Baldivieso
То есть Абрамович тут не причем?
15:00
fullerist
Слуцкий как-никак россиянин. А Россия - страна демократическая. Посылают по конкретному адресу, а идешь, куда хочешь. Вот и он. Мог пойти куда угодно, а пошел в "Витесс"
14:45
blue-white!
Технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум отметил, что не видит ничего удивительного в назначении россиянина Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. По его словам, это отличный специалист, которого было непросто заполучить.-----------------------------------------------------------------------------Бггг))) Ага, в очереди стояли Барса, Реал М, Бавария, МС и другие...)))))))))))
14:28
Очень плохой мальчик
Глянул таблицу,Витесс на 6 месте,отставание от лидера 27 очков
14:27
shpasic
не Слуцкий выбрал, а Абрамович выбрал, когда отправить Слуцкого))
14:08
freak
Доктор_Хряк, голландцы, шведы, датчане, норвеги почти все с детства свободно говорят по английски
13:59
марк де фоссен
– У Слуцкого отличная карьера. Он добивался успеха на высоком уровне. именно поэтому мы выбрали его, – цитирует ван Хинтум telegraaf.nl. – Не знаю, почему кто-то удивляется этому решению.--------------------------------------------------------Наивные,тогда вам надо Гинера брать в придачу со Слуцким или заявляться в РФПЛ.
13:58
Serenky25
Повезло вам. Леня Челси отказал. Сказал не могу на место идти живого человека.
13:56
Доктор_Хряк
"Слуцкий работал в России и трижды с ЦСКА становился чемпионом."--------- Голландец не в теме. Он не знает, Что такое ГВК )))
13:56
Доктор_Хряк
Лёня не знает голландский язык. Пока он его выучит, пройдёт год. А пока он будет объяснять жестами и мимикой :)
13:54