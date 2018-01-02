Стерлинг и Лингард - в сборной самых прогрессирующих игроков сезона

Портал Squawka составил символическую сборную самых прогрессирующих игроков сезона-2017/18 в чемпионатах "большой пятерки". В команду, среди прочих, вошли защитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф, его партнер по команде Рахим Стерлинг, а также полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.
Полностью команда выглядит следующим образом:
Бенжамен Леконт ("Монпелье") - Джошуа Киммих ("Бавария"), Томас Фермален ("Барселона"), Мехди Бенатиа ("Ювентус"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити") - Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Луис Альберто ("Лацио"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Пионе Систо ("Сельта") - Альфред Финнбогасон ("Аугсбург"), Симоне Дзадза ("Валенсия").
- Барселона (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Лацио
- Бавария
- Валенсия (футбол)
- Монпелье (Футбол)
- Сельта
- Томас Фермален
- Аугсбург
- Рахим Стерлинг
- Фабиан Делф
- Симоне Дзадза
- Джошуа Киммих
- Альфред Финнбогасон
- Бенжамен Леконт
- Мехди Бенатиа
- Джесси Лингард