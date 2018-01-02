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Стерлинг и Лингард - в сборной самых прогрессирующих игроков сезона


Портал Squawka составил символическую сборную самых прогрессирующих игроков сезона-2017/18 в чемпионатах "большой пятерки". В команду, среди прочих, вошли защитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф, его партнер по команде Рахим Стерлинг, а также полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.

Полностью команда выглядит следующим образом:

Бенжамен Леконт ("Монпелье") - Джошуа Киммих ("Бавария"), Томас Фермален ("Барселона"), Мехди Бенатиа ("Ювентус"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити") - Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Луис Альберто ("Лацио"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Пионе Систо ("Сельта") - Альфред Финнбогасон ("Аугсбург"), Симоне Дзадза ("Валенсия").

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