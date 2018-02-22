"Спортинг" раскритиковал ВАР

Лиссабонский "Спортинг" в Твиттере раскритиковал систему видеопомощи арбитру (ВАР). "Порту" на 52-й минуте сравнял счет в матче с "Эшторилом", забив гол из офсайда, но мяч не был отменен.

"Рефери и ВАР правы. Это был не офсайд, их было три! Печальный результат..." – говорится в сообщении.

Напомним, в начале этого месяца судьи ошибочно отменили гол нападающего лиссабонцев Сейду Думбья, что признала федерация футбола Португалии.

Думбья забил первый гол в чемпионате Португалии, но его отменили с помощью ВАР. Видео //

Судьи неверно отменили гол Думбья после просмотра видеоповтора