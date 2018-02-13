Судьи неверно отменили гол Думбья после просмотра видеоповтора

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбья в матче 22-го тура чемпионата Португалии против "Фейренси" на 18-й минуте встречи поразил ворота соперника. Этот мяч мог стать для экс-игрока ЦСКА​ первым в чемпионате Португалии, но арбитр отменил взятие ворот, воспользовавшись системой видеопомощи (ВАР). Тем не менее, сделано это было ошибочно.

Судья принял решение не засчитывать гол ивуарийца, так как полузащитник лиссабонцев Бруну Фернандеш нарушил правила за 20 секунд до того, как Думбья забил гол. В понедельник федерация футбола Португалии объявила: "Было установлено, что судьи неверно истолковали действия, которые нужно рассматривать при использовании ВАР, что привело к необоснованной отмене гола".

Думбья забил первый гол в чемпионате Португалии, но его отменили с помощью ВАР. Видео