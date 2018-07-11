"Спортинг" пожаловался в ФИФА на Руя Патрисиу

"Спортинг" подал жалобу в ФИФА на своего экс-вратаря Руя Патрисиу. Как сообщает A Bola, лиссабонский клуб просит признать незаконным переход вратаря в "Вулверхэмптон" и требует компенсацию в размере 54,7 миллиона евро. "Спортинг" готов отозвать жалобу, если удастся договориться с английским клубом.

Напомним, что Патрисиу разорвал контракт со "Спортингом" с рядом других игроков из-за конфликта с болельщиками и прежним руководством клуба. Однако новые боссы хотят признать расторжение договора незаконным.