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Соперник "Зенита" по Лиге Европы "Маккаби" упустил возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Израиля

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Футболисты тель-авивского "Маккаби" уступили одноклубникам из Хайфы в матче 7-го тура чемпионата Израиля со счетом 0:2. Проигравшая команда упустила возможность единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Израиля и занимает второе место с 16-ю очками, уступая "Хапоэлю" из Беэр-Шевы по дополнительным показателям.

Напомним, "Маккаби" из Тель-Авива является соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. В первом матче на поле "Маккаби" российская команда одержала победу со счетом 4:3. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 24 ноября.

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