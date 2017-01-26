Соперник "Зенита" по Лиге Европы "Андерлехт" победил "Вестерло"

"Андерлехт" взял верх над "Вестерло" в матче 23-го тура чемпионата Бельгии со счетом 4:2. В составе победившей команды голами отметились Лукаш Теодорчик. Николаэ Станчу, Леандер Дендонкер и Юри Тилеманс. Один из голов уступившей команды провел экс-нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг. "Андерлехт" занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от "Брюгге".

Напомним, что "Андерлехт" является соперником "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. 16 февраля команду сыграют в Брюсселле, а 23 февраля – в Санкт-Петербурге.