СМИ: Насри дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил

Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника Самира Насри на один год за нарушение антидопинговых правил, утверждает Marca. Официально о наказании объявят 26 февраля. Как пишет испанское издание, француз, который на данный момент находится в статусе свободного агента, в 2016 году прошел витаминную терапию в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе. Такой вид лечения может скрыть следы использования допинга.

В отношении Насри началось расследование. Сторона футболиста попробовала добиться его отмены, подав апелляцию в CAS. Однако она была отклонена, и УЕФА возобновил расследование. По его итогам 30-летний француз и получил отстранение от футбола на один год.

Напомним, как сообщалось ранее, "Лас-Пальмас" рассматривал вариант с подписанием Насри. Также на игрока претендовал "Зенит". В текущем сезоне Насри, выступавший за "Антальяспор", сыграл в 8 матчах в Турции, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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