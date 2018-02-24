СМИ: Насри дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил

Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал полузащитника Самира Насри на один год за нарушение антидопинговых правил, утверждает Marca. Официально о наказании объявят 26 февраля. Как пишет испанское издание, француз, который на данный момент находится в статусе свободного агента, в 2016 году прошел витаминную терапию в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе. Такой вид лечения может скрыть следы использования допинга.
В отношении Насри началось расследование. Сторона футболиста попробовала добиться его отмены, подав апелляцию в CAS. Однако она была отклонена, и УЕФА возобновил расследование. По его итогам 30-летний француз и получил отстранение от футбола на один год.
Напомним, как сообщалось ранее, "Лас-Пальмас" рассматривал вариант с подписанием Насри. Также на игрока претендовал "Зенит". В текущем сезоне Насри, выступавший за "Антальяспор", сыграл в 8 матчах в Турции, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
viktomakarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
01:32
Дядька
Эх, не сбылась мечта хрюкающего сброда. Кусайте локти немытые поросята )
01:29
farehheit
1,2,3 в Зенитушке Насри
00:01
Ботаникум
А как Самирка хотел за "Зеню" погонять пятнистого, ГСО послушать, шляпу Боярского померять, крестовских "бакланов" покормить, с Кокошей "Муму" почитать!?........ Не судьба!
00:00
SPFAN
Точно уж НАСРИ!
21:20 24 февраля