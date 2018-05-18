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СМИ: Марадона вправе через год разорвать контракт с бреcтским "Динамо", если его не устроит местный климат

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Стали известны детали трехлетнего соглашения между брестским "Динамо" и новым председателем правления клуба Диего Марадоной. По информации La Nacion, 57-летний аргентинец вправе расторгнуть контракт с клубом уже через год, если не сумеет приспособиться к местному климату и низким температурам. Также отмечается, что специалист может пригласить в белорусский клуб до пяти помощников. 

Напомним, что "Динамо" объявило о назначении Марадоны на пост председателя правления клуба 15 мая. Сообщалось, что он будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию

Марадона едет в Брест. И это не бред!

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КОММЕНТАРИИ (2)
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delacrua

шарлотан.

11:21

Slim Taller

И если качество кокса будет низким.

11:17

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