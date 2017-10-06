Роналдо включил себя в сборную звезд футбола, но не включил Роналду

Двукратный чемпион мира, обладатель "Золотого мяча"-1997 и 2002 Роналдо составил свою версию символической сборной звезд мирового футбола. Примечательно, что в нее не попал форвард "Реала" Криштиану Роналду. Место в атаке заняли бразильцы Пеле и сам Роналдо, а на флангах расположились аргентинцы Диего Марадона и Лионель Месси.

Полностью состав команды Роналдо выглядит следующим образом:

Джанлуиджи Буффон - Кафу, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини, Роберто Карлос - Лионель Месси, Андреа Пирло, Зинедин Зидан, Диего Марадона - Роналдо, Пеле.