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Роналдо включил себя в сборную звезд футбола, но не включил Роналду

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Двукратный чемпион мира, обладатель "Золотого мяча"-1997 и 2002 Роналдо составил свою версию символической сборной звезд мирового футбола. Примечательно, что в нее не попал форвард "Реала" Криштиану Роналду. Место в атаке заняли бразильцы Пеле и сам Роналдо, а на флангах расположились аргентинцы Диего Марадона и Лионель Месси.

Полностью состав команды Роналдо выглядит следующим образом: 

Джанлуиджи Буффон - Кафу, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини, Роберто Карлос - Лионель Месси, Андреа Пирло, Зинедин Зидан, Диего Марадона - Роналдо, Пеле.

 

E aí, tá fraca a seleção do Ronaldo?

Публикация от Esporte Interativo (@esporteinterativo) Окт 5 2017 в 1:20 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Player124

Роналдо в сборной должен быть только один :)) Всё логично.

19:36