Роналдо хочет приобрести клуб чемпионшипа?

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо подчеркнул, что еще не готов к тому, чтобы возглавить национальную футбольную федерацию. Он добавил, что сначала хочет попробовать себя в управлении клубом.

– Возглавить Футбольную федерацию Бразилии было бы большой честью для меня, но сначала я хочу испытать себя в большом клубе, – приводит слова Роналдо Mirror со ссылкой на Folha de S.Paulo. – Я думаю о покупке клуба во втором дивизионе Испании или Англии. Я хочу сделать что-то новаторское. Думаю, я готов к такому вызову.

Роналдо завершил карьеру в 2011 году, он успел поиграть за "Реал", "Барселону", "Интер" и "Милан".