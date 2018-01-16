Роналдинью завершил карьеру после двух лет без большого футбола

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью официально завершил карьеру. Об этом сообщил его брат Ассис в интервью газете O Globo. 37-летний хавбек почти два с половиной года не выходил на поле в официальных матчах - последний поединок он провел 27 сентября 2015 года, однако о его уходе из футбола стало известно только сейчас.

- Роналдинью завершил карьеру. Это окончательное решение. Мы сделаем что-то грандиозное после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Мы проведем ряд мероприятий в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно, проведем матч сборной Бразилии, - цитирует Globo брата Роналдинью.

Роналдинью защищал цвета "Гремиу", "ПСЖ", "Барселоны", "Милана", "Фламенго", "Атлетику Минейру", "Керетаро" и "Флуминенсе". В 2016 и 2017 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу. С "Барсой" бразилец выиграл два чемпионата и два Суперкубка Испании, а также Лигу чемпионов, с "Миланом" - чемпионат Италии, с "Керетаро" - Кубок Мексики, с бразильскими клубами - несколько местных турниров, а также Кубок Либертадорес в составе "Атлетику Минейру". В сборной Бразилии Роналдинью отыграл 97 матчей, забил 33 гола и стал чемпионом мира-2002. В 2005 году футболист получил "Золотой мяч".