Роберт Просинечки: "Модрич - лучший игрок в истории Хорватии"

Легендарный хорватский футболист Роберт Просинечки считает полузащитника "Реала" Луку Модрича лучшим игроком Хорватии в истории. Экс-хавбек "Барселоны" и "Реала" считает, что за Модрича говорят его титулы.

– Нет никаких характеристик, которые не говорили бы о том, что Модрич – лучший игрок в истории Хорватии, – цитирует Sportske Novosti Просинечки. – Даже без учета трофеев это заметно по игре, которую он показывает в "Реале". Она впечатляет. Лука все эти годы играл ключевую роль в "Реале" и регулярно входит в число лучших футболистов мира.