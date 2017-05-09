Раньери может стать наставником Это'О

Бывший главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери находится в шорт-листе "Антальяспора", информирует Sky Sport Italia. Представители турецкого клуба уже сделали специалисту официальное предложение, но ответа по-прежнему не получили.

Напомним, что итальянец был уволен с поста наставника "лис" в конце февраля из-за неудовлетворительных результатов. Недавно Раньери сообщил, что получил множество предложений от разных клубов, а также от национальных команд.

Отметим, что за "Антальяспор" с 2015 года выступает бывший нападающий "Барселоны", "Интера" и "Анжи" Самюэль Это'О.