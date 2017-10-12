Рахимов отрицает переговоры о работе в сборной Австрии

Известный российский тренер Рашид Рахимов заявил, что не вел переговоров о работе в сборной Австрии. Ранее в СМИ появилась информация, что Рахимов может сменить в этой должности Марселя Коллера, который не смог вывести австрийцев на ЧМ-2018.

- Кандидатом можно быть куда угодно, поэтому не хочется говорить об этом, когда просто идут какие-то разговоры, - цитирует ТАСС Рахимова.

Рахимов в качестве футболиста с 1995 по 2002 год играл в австрийских клубах. В 2002 году он начал в Австрии тренерскую карьеру, возглавив "Адмиру Ваккер". В 2006 году он стал главным тренером "Амкара", после чего также работал в "Локомотиве" и "Ахмате". Грозненский клуб он покинул летом 2017 года.