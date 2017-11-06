Бывший главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки может возглавить сборную Словении. Хорват работал с командой с 2014 года, а соглашение было рассчитано до конца отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Азербайджанская сборная не смогла попасть на международный турнир в Россию.

– Моя дочь ходит в школу, которая завершится 15 декабря. Мы будем в Баку по крайней мере до этого времени, – цитирует Просинечки ekipa.svet24.si. Мы уладили все документы с азербайджанской сборной, и я уже безработный.



Что касается переговоров со сборной Словении, то это правда. На следующей неделе я, скорее всего, встречусь с президентом федерации.