Представители Усманова прокомментировали ситуацию вокруг "Андерлехта"

Представитель USM Holdings Limited по связям с прессой прокомментировал ситуацию вокруг футбольного клуба "Андерлехт", который, по информации бельгийских СМИ, может быть приобретен российским бизнесменом Алишером Усмановым.

Спикер заявил, что "г-н Алишер Усманов регулярно получает различные предложения, в том числе о возможности приобретения футбольного клуба "Андерлехт", но никаких решений не было принято, г-н Усманов остатся постоянным и искренним болельщиком и акционером футбольного клуба "Арсенал"." (Дмитрий СИМОНОВ)