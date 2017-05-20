 Повесился второй экс-игрок "Баника" и "Виктории" за месяц. ФУТБОЛ - "Пас из-за границы". СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:04 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Повесился второй экс-игрок "Баника" и "Виктории" за месяц

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Бывший защитник "Виктории" из Пльзеня Давид Быстронь покончил с собой, сообщает idnes.cz. 34-летний футболист обнаружен повешенным у себя дома. Он оставил предсмертную записку, но ее содержание не разглашается.

Быстронь в составе "Виктории" становился чемпионом Чехии, а с "Левски" выигрывал чемпионат Болгарии. Также в его карьере был "Баник".

Менее месяца назад аналогичная история произошла с Франтишеком Райторалом. Футболист, выступавший в составе "Газиантепспора", также повесился в своем доме. 

Отметим, что футболисты дважды пересекались в карьере. С 2005 по 2008 год оба играли в "Банике", а с 2009 по 2012-й - в "Виктории".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Что за жесть? Зачем вообще печатать такие новости? Долбаные журналюги.

19:13