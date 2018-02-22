Потасовкой закончился матч молодежного Кубка Либертадорес, игроку пришлось защищаться угловым флагом. Видео

Потасовкой закончился матч 1/2 финала молодежного Кубка Либертадорес между уругвайским "Ривер Плейтом" и эквадорским "Индепендьенте дель Валье". Как только судья дал финальный свисток, уругвайцы спровоцировали потасовку на поле в Монтевидео. Соперникам пришлось защищаться, а один из игроков выхватил угловой флаг и стал отмахиваться им, как копьем.
Эквадорский коллектив выиграл со счетом 3:2 и теперь встретится с уругвайским "Насьоналем" в финале в эту субботу.
¡Insólito final en la #CopaLibertadoresSub20! Los jugadores de River Plate de Uruguay fueron a buscar a Preciado, de Independiente del Valle, y este se defendió con el ¡banderín del córner!.– ABC Deportes (@ABCDeportes) 22 февраля 2018 г.
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Serenky25
Эволюция в действии...как только у нее в руках появилась палка...
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