Петрюс Бумаль: "Софийский ЦСКА присылал мне новый контракт с ложной датой и фальшивой подписью"

Полузащитник "Урала" Петрюс Бумаль отметил, что софийский ЦСКА не давал ему выехать из страны, что поехать в расположение молодежной сборной Камеруна. Хавбек также добавил, что болгарский клуб присылал ему контракты, подписанные задним числом.

– У ЦСКА была возможность продлить со мной контракт на год, если бы клуб отправил мне письмо до 30 апреля, – цитирует Footbalski Бумаля. – Они не успели это сделать, поэтому я сразу же связался с федерацией, потому что я хотел покинуть страну и поехать в расположение сборной Камеруна. За это время клуб в спешке пробовал все для того, чтобы продлить со мной контракт. Я решил взять адвоката, потому что в Болгарии клубы думают, что могут делать все что захотят. Они даже отправили мне новый контракт с ложной датой и фальшивой подписью! Клуб пытался запретить мне выезд из страны, но в итоге мне удалось выбраться.

Напомним, что Бумаль выступал за ЦСКА с 2016 по 2017 год. В "Урал" камерунец перешел в августе 2017 года на правах свободного агента.