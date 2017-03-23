Пьерлуиджи Коллина: "Нужно защитить арбитров, работающих в любительских лигах"

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заинтересован в помощи судьям, работающим в любительских лигах. По мнению знаменитого в прошлом арбитра, высшие футбольные лиги должны помогать низшим. Регулярно в СМИ освещаются случаи, когда судьи подвергаются физическому насилию со стороны фанатов и команд.

- Это глобальный вопрос, который мы должны рассмотреть, и принять меры быстро, - цитирует L'Equipe Коллину. - В мире большое количество арбитров работает каждые выходные в любительском футболе. К сожалению, на этом уровне вместо уважения эти незамеченные герое получают чаще всего оскорбления, а иногда и страдают физически, это реальная угроза. Понимаю, что это не будет легко, но мы должны сделать что-то. Футбол топ-уровня должен помогать любительскому футболу.