От слов к делу. Футболисты мексиканской "Америки" активно помогают пострадавшим от землетрясения

Эдсон Альварес и Алехандро Диас, футболисты молодежной команды мексиканской "Америки", не стали ограничиваться лишь сообщениями о поддержке и солидарности в своих социальных сетях, но решили организовать свой собственный сбор продуктов и вещей первой необходимости для помощи пострадавшим от сильнейшего землетрясения, произошедшего в Мексике 19 сентября.

Эдсон сообщил во вторник, что все жители Тлалнепантлы, желающие оказать помощь нуждающимся, могут приходить в начальную школу им. Бенито Хуареса, где он и Диас организуют пункт сбора вещей и продуктов. Их идея заключается в том, чтобы собрать максимально возможное количество всего самого необходимого и с помощью своего клуба, "Америки", распределить это по наиболее пострадавшим районам страны. (Егор БЫЧКОВ)