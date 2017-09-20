От слов к делу. Футболисты мексиканской "Америки" активно помогают пострадавшим от землетрясения

Эдсон Альварес и Алехандро Диас, футболисты молодежной команды мексиканской "Америки", не стали ограничиваться лишь сообщениями о поддержке и солидарности в своих социальных сетях, но решили организовать свой собственный сбор продуктов и вещей первой необходимости для помощи пострадавшим от сильнейшего землетрясения, произошедшего в Мексике 19 сентября.
@werodiaz96 #FuerzaMexico pic.twitter.com/9ENDnGM58r– Edson Alvarez (@EdsonAlvarez19) 20 сентября 2017 г.
Эдсон сообщил во вторник, что все жители Тлалнепантлы, желающие оказать помощь нуждающимся, могут приходить в начальную школу им. Бенито Хуареса, где он и Диас организуют пункт сбора вещей и продуктов. Их идея заключается в том, чтобы собрать максимально возможное количество всего самого необходимого и с помощью своего клуба, "Америки", распределить это по наиболее пострадавшим районам страны. (Егор БЫЧКОВ)
.@EdsonAlvarez19 y @werodiaz96 montaron su propio centro de acopio en Tlanepantla. #FuerzaMéxico pic.twitter.com/e2NOfIMwfl– PressPort (@PressPortmx) 20 сентября 2017 г.
Durante esta mañana, Edson Álvarez y Alejandro Díaz han estado recolectando víveres en Tlalnepantla. @estoenlinea pic.twitter.com/79Vx4UrlYE– Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) 20 сентября 2017 г.