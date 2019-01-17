Олич травмировал мениск, Каладзе стал лучшим бомбардиром на турнире в Тбилиси

В Тбилиси прошел традиционный новогодний турнир имени Давида Петриашвили с участием легенд мирового футбола и команд высшей грузинской лиги.

На этот раз в столице Грузии помимо хозяев собрались команды Испании, Турции, Украины, ФИФА и УЕФА. За них выступали Марко Матерацци, Ивица Олич, Патрик Бергер, Нуну Гомеш, Жереми Нжитап, Арда Туран, Амависка, Вебо.

В финале турки победили испанцев (2:1), а лучшим игроком стал Хасан Кабзе, в России известный по выступлениям за "Рубин". Лучшим вратарем признали Георгия Ломаю. Приз зрительских симпатий достался бывшему игроку ЦСКА Ивице Оличу, который в единоборстве с Георгием Деметрадзе повредил мениск и порвал связку. А лучшим бомбардиром стал Каха Каладзе - экс-защитник тбилисского и киевского "Динамо", "Милана" и "Дженоа", а ныне мэр Тбилиси забили девять мячей. (Мамука Кварацхелия)