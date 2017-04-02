На матче MLS вывесили баннер ЧМ-2018 со странной надписью

Фанаты "Чикаго" на вчерашнем матче регулярного чемпионата MLS против "Монреаля" вывесили баннер с логотипом чемпионата мира-2018, который пройдет в России. По всей видимости, болельщики написали "Road to Russia" на смеси кириллицы, латиницы и спецсимволов.

Напомним, на этой неделе на пресс-конференции хавбека "Чикаго" Бастиана Швайнштайгера один из журналистов спросил, поможет ли он команде выиграть чемпионат мира, чем вызвал смятение у футболиста. Позже пресс-служба клуба пошутила на эту тему, опубликовав в "Твиттере" фото с тренировки с подписью "road to Russia".