На матче MLS вывесили баннер ЧМ-2018 со странной надписью

Фанаты "Чикаго" на вчерашнем матче регулярного чемпионата MLS против "Монреаля" вывесили баннер с логотипом чемпионата мира-2018, который пройдет в России. По всей видимости, болельщики написали "Road to Russia" на смеси кириллицы, латиницы и спецсимволов.
Напомним, на этой неделе на пресс-конференции хавбека "Чикаго" Бастиана Швайнштайгера один из журналистов спросил, поможет ли он команде выиграть чемпионат мира, чем вызвал смятение у футболиста. Позже пресс-служба клуба пошутила на эту тему, опубликовав в "Твиттере" фото с тренировки с подписью "road to Russia".
The road begins. #cf97 #CHIvMTL // 📷: avickhasnoname pic.twitter.com/9bLrl99JsB– Major League Soccer (@MLS) 1 апреля 2017 г.