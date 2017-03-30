Американские журналисты предложили Швайнштайгеру помочь "Чикаго" выиграть чемпионат мира

Забавный инцидент произошел на первой пресс-конференции Бастиана Швайнштайгера в качестве игрока "Чикаго Файр". Один из журналистов спросил 32-летнего немца, поможет ли тот новой команде выиграть чемпионат мира, что вызвало недоумение у игрока, и ему пришлось прибегнуть к помощи сотрудников клуба. Вскоре тема вопроса была изменена на Кубок МЛС, но новичок "Чикаго" не стал давать обещаний по поводу каких-либо трофеев.