Американские журналисты предложили Швайнштайгеру помочь "Чикаго" выиграть чемпионат мира

Забавный инцидент произошел на первой пресс-конференции Бастиана Швайнштайгера в качестве игрока "Чикаго Файр". Один из журналистов спросил 32-летнего немца, поможет ли тот новой команде выиграть чемпионат мира, что вызвало недоумение у игрока, и ему пришлось прибегнуть к помощи сотрудников клуба. Вскоре тема вопроса была изменена на Кубок МЛС, но новичок "Чикаго" не стал давать обещаний по поводу каких-либо трофеев.
🤦#chiweinsteiger soon to be 2x World Cup Winner pic.twitter.com/Tiq4ya4RaS– Tristan Gottschalk (@sonofworldstar) 29 марта 2017 г.
inspire
растерялся ... надо было - ес оф коз!!! а потом списать на неродной английский и отличный от британского диалект
11:06