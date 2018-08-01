Мусса Дембеле: "Монако" – хороший шанс для Головина заиграть на новом уровне"

Полузащитник сборной Бельгии Мусса Дембеле в интервью "Известиям" отметил, что в "Монако" российский хавбек Александр Головин получит шанс заиграть на новом уровне. По мнению бельгийца, россиянин сделал правильный выбор.

– Александром Головиным интересовались "Челси" и "Арсенал", но он перешел в "Монако". Что думаете о его выборе?

– Правда? Вот видите, я даже об этом не знал. Просто я практически не читаю футбольные новости. Но это неплохой выбор. Думаю, "Монако" – хороший шанс для Головина заиграть на новом уровне.

– В "Арсенале" или "Челси" он бы сидел на скамейке?

– Никогда не угадаешь, как сложится карьера. В таких больших клубах сложно быть на поле на протяжении всего сезона, особенно молодому игроку. Таким образом, очень мудро выбирать клуб, в котором есть больше возможностей играть, набираться опыта. "Монако" – команда, в которой ты играешь два или три, в крайнем случае четыре года, а затем переходишь в крупный клуб. Головину 22 года – это очень молодой возраст. Думаю, его выбор правильный.