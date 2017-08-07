Митрюшкин в третий раз в сезоне попал в символическую сборную чемпионата Швейцарии

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин включен в символическую сборную 3-го тура чемпионата Швейцарии, информирует Blick. В минувшем туре команда голкипера уступила "Санкт-Галлену" (0:2), а сам россиянин провел на поле все 90 минут.

Напомним, что Митрюшкин попадал в символические сборные швейцарской суперлиги и по итогам предыдущих туров. Футболист второй сезон выступает в Швейцарии. В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 35 матчей в чемпионате и пропустил 55 голов.