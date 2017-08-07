19:58 7 августа | Футбол — "Пас из-за границы"

Митрюшкин в третий раз в сезоне попал в символическую сборную чемпионата Швейцарии

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Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин включен в символическую сборную 3-го тура чемпионата Швейцарии, информирует Blick. В минувшем туре команда голкипера уступила "Санкт-Галлену" (0:2), а сам россиянин провел на поле все 90 минут.

Напомним, что Митрюшкин попадал в символические сборные швейцарской суперлиги и по итогам предыдущих туров. Футболист второй сезон выступает в Швейцарии. В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 35 матчей в чемпионате и пропустил 55 голов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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миша елец

а мы всё дырку Реброва ставим

00:17

afanasiy

Красава!

20:34 7 августа