17:44 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Министерство спорта Китая ограничит расходы клубов на трансферы легионеров

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Министерство культуры и спорта Китая намерено ограничить расходы клубов на трансферы и зарплаты легионеров. Поводом к такому решению стал трансфер нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса в команду "Шанхай Шеньхуа".

 
Карлос ТЕВЕС.Когда закончится "золотая лихорадка" в Поднебесной?

Благодаря переходу в клуб из Поднебесной аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. За два года в новой команде 33-летний футболист получит 60 миллионов евро (более 700 тысяч евро в неделю).

"Мы собираемся регулировать и ограничивать дорогостоящие покупки иностранных игроков, справедливо ограничивая их высокие зарплаты и, в разумных пределах, высокие доходы игроков", – цитирует BFM TV представителя китайских властей.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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werder63

Скоро их футбольный рынок обвалится так же, как и наш в свое время.

20:25

Ботаникум

А "Супер-Кокоша" ещё может записаться в "китайцы"???

18:17

maximum080

быстрей продавайте неликвид, а то лавочку скоро прикроют

18:11

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