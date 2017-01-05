Министерство спорта Китая ограничит расходы клубов на трансферы легионеров

Министерство культуры и спорта Китая намерено ограничить расходы клубов на трансферы и зарплаты легионеров. Поводом к такому решению стал трансфер нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса в команду "Шанхай Шеньхуа".

Благодаря переходу в клуб из Поднебесной аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. За два года в новой команде 33-летний футболист получит 60 миллионов евро (более 700 тысяч евро в неделю).

"Мы собираемся регулировать и ограничивать дорогостоящие покупки иностранных игроков, справедливо ограничивая их высокие зарплаты и, в разумных пределах, высокие доходы игроков", – цитирует BFM TV представителя китайских властей.