Милевский - лучший игрок брестского "Динамо" в августе

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский назван лучшим игроком клуба в августе, сообщает официальный сайт бело-голубых. За бывшего игрока "Тосно" проголосовали 36,5 процент болельщиков. Вторым стал Павел Седько (27,9 процента), а третьим - еще один бывший игрок российского клуба Павел Нехайчик (экс-"Динамо", "Томь", "Оренбург"). За него отдали голоса 12 процентов болельщиков.

Милевский перешел в брестское "Динамо" этим летом. В августе он забил 3 гола и отдал 1 передачу в чемпионате Белоруссии.