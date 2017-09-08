Михаэль Баллак: "Даже "ПСЖ" со всеми своими трансферами не сможет остановить "Реал"

Экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак не считает, что работы "ПСЖ"​ на трансферном рынке будет достаточно для того, чтобы парижане остановили "Реал" в Лиге чемпионов. По мнению немца, одних покупок для победы в главном европейском турнире недостаточно.

- Для меня "Реал" - лучше всех на данный момент. Опыт, класс, недавний успех - это говорит само за себя, - цитирует Goal Баллака. - Даже "ПСЖ" со всеми своими покупками сейчас не на нужном уровне. У них отличная команда и они, конечно, могут выиграть Лигу чемпионов, но на бумаге "Реал" - главный фаворит.