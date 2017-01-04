23:19 4 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Международный профсоюз футболистов рекомендовал не переходить в сербские клубы

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) рекомендовала игрокам не подписывать контракты с клубами из Сербии в ближайшее трансферное окно. Согласно исследованию профсоза 68 процентов игроков сербского чемпионата сталкивались с задержками зарплаты, а 89 процентов столкнулись с давлением при переходе в клуб. 

Также Футбольный союз Сербии исключил из комиссии по разрешению споров членов, которых избрали футболисты. FIFPro призвала организацию отменить это решение, а в ближайшее трансферное окно рекомендовала игрокам не переходить в сербские клубы. 

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Материалы REN-TV

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